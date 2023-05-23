На Петрашюнском кладбище в Каунасе состоялись похороны Алмы Адамкене

Прощание началось в понедельник вечером, люди стояли в очереди, чтобы отдать дань памяти усопшей и выразить соболезнования ее супругу Валдасу Адамкусу.

Во вторник проститься с Адамкене можно было с 9 до 11:30 ч.

Около полудня приехал президент Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене. Они в понедельник вместе с Валдасом Адамкусом принимали соболезнования прощавшихся с Адамкене.

Тело из Колонного зала президентского дворца вынесли в 12:10 ч. Собравшиеся проводить процессию в Кафедральный собор ждали на ул. Университето.

В 12:30 ч. в Кафедральном соборе состоялась заупокойная служба.

Похороны проходят 23 мая в Каунасе, на Петрашюнском кладбище.

Желающих проститься просят не приносить цветы, а отдать ту сумму, которую они хотели на них потратить, на благотворительность.