На Петрашюнском кладбище в Каунасе состоялись похороны Алмы Адамкене

Прощание началось в понедельник вечером, люди стояли в очереди, чтобы отдать дань памяти усопшей и выразить соболезнования ее супругу Валдасу Адамкусу.
Во вторник проститься с Адамкене можно было с 9 до 11:30 ч.
Около полудня приехал президент Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене. Они в понедельник вместе с Валдасом Адамкусом принимали соболезнования прощавшихся с Адамкене.
Тело из Колонного зала президентского дворца вынесли в 12:10 ч. Собравшиеся проводить процессию в Кафедральный собор ждали на ул. Университето.
В 12:30 ч. в Кафедральном соборе состоялась заупокойная служба.
Похороны проходят 23 мая в Каунасе, на Петрашюнском кладбище.
Желающих проститься просят не приносить цветы, а отдать ту сумму, которую они хотели на них потратить, на благотворительность.
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