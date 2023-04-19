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В Литве потеплело, выглянуло солнце. Появились улыбки на лицах людей. Зацвели сакуры, пишет портал Kas vyksta Kaune.
На дворе вторая половина апреля, в Каунасе цветут сакуры.
Японские вишни посадили в Каунасе 20 лет назад – в 2003 году, в юбилей Тиунэ Сугихары. Сакуры занимают важное место в японской культуре - символ краткосрочности бытия.
Цветущие деревья привлекают внимание каунасцев, они фотографируют их и делятся фотографиями.
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