На дворе вторая половина апреля, в Каунасе цветут сакуры.

Японские вишни посадили в Каунасе 20 лет назад – в 2003 году, в юбилей Тиунэ Сугихары. Сакуры занимают важное место в японской культуре - символ краткосрочности бытия.

Цветущие деревья привлекают внимание каунасцев, они фотографируют их и делятся фотографиями.