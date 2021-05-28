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На одного жителя Литвы внутри страны и за границей в среднем приходится по одному бокалу вина, пива или 80 граммов водки, подсчитал Департамент статистики. По словам его главы, чаще всего пьют пиво, а также крепкие напитки, меньше всего – вино.
На одного жителя Литвы ежедневно приходится бокал пива, вина или стопка водки
© Reuters / Scanpix

"Мы пересчитали это количество в наиболее часто употребляемый алкоголь, поэтому ежедневно на одного жителя старше 15 лет приходится по одному бокалу пива, немалому бокалу вина или 80 граммов водки", – заявила во вторник на пресс-конференции руководитель департамента Юрате Петраускене.

"Больше всего литовцы пью пиво – оно составляет 44% всего потребляемого алкоголя, немало выпивают и крепких алкогольных напитков, алкогольных коктейлей, а вино составляет 15% употреблённого алкоголя", – отметила Ю. Петраускене.

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По ее словам, потребленное количество алкоголя оценивалось с учетом легальных продаж алкоголя с добавлением алкоголя, потребляемого литовскими туристами за границей, минус приобретённый алкоголь на границе и выпитый иностранными туристами в Литве.

Как сообщил департамент в пятницу, на одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году пришлось в среднем 11,4 литра абсолютного алкоголя – на 0,3 литра больше, чем в 2019 году (11,1 литра).

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