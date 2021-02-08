aA
На прошлой неделе за нарушение карантинных ограничений полиция в Литве оштрафовала больше 1500 человек, информировал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По его словам, больше всего людей наказали за собрание больше чем одного домашнего хозяйства - 1 037.

За хождение без масок оштрафовали 266 человек, за проведение вечеринок - 38. Больше трети всех нарушений зафиксировали в выходные – 275 в субботу и 254 в воскресенье.

За последнюю неделю на блокпостах развернули 658 автомобилей, 447 – в выходные. За всю неделю за нарушение режима мобильности между муниципалитетами наказаны 187 человек.

Статьи по теме:
Полиция Литвы предупреждает: в выходные в десяти муниципалитетах пройдут дополнительные проверки  (46)
В выходные дни полиция не пропустила 963 автомобиля: настройтесь на суровое наказание  (17)

На прошлой неделе полиция по-прежнему контролировала находящихся в самоизоляции, проверили больше 7000 человек, установили 35 нарушений.

Матонис сказал, что на этой неделе полиция больше внимания уделит ситуации в 10 муниципалитетах с самым высоким уровнем заболевания коронавирусом.

Напомним, что карантин в Литве введен с начала ноября, с 16 декабря он ужесточен. Карантин действует до 28 февраля включительно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Полиция готовится к выходным: блокпосты появятся не во всех округах (20)

На этой неделе полиция развернула больше 600 водителей,...

Правительство блокирует внедрение китайского оборудования в аэропортах Литвы из-за угроз безопасности (21)

Правительство Литвы предприняло решительные меры,...

TOP новостей

Карантинные послабления будут вводить на национальном, а не на региональном уровне (5)

Правительство Литвы намерено утверждать план...

Опрос читателей Delfi: кто на самом деле хочет делать прививки от коронавируса в Литве (93)

Европа борется за поставки вакцины от коронавируса....

В Литве ужесточают контроль приезжающих в страну (11)

В целях снижения риска распространения новых мутаций...

Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом (31)

Литва встретила коронакризис в лучших условиях, чем...

Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 270, скончались 14 человек (13)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 270 новый случай...