По его словам, больше всего людей наказали за собрание больше чем одного домашнего хозяйства - 1 037.
За хождение без масок оштрафовали 266 человек, за проведение вечеринок - 38. Больше трети всех нарушений зафиксировали в выходные – 275 в субботу и 254 в воскресенье.
За последнюю неделю на блокпостах развернули 658 автомобилей, 447 – в выходные. За всю неделю за нарушение режима мобильности между муниципалитетами наказаны 187 человек.
На прошлой неделе полиция по-прежнему контролировала находящихся в самоизоляции, проверили больше 7000 человек, установили 35 нарушений.
Матонис сказал, что на этой неделе полиция больше внимания уделит ситуации в 10 муниципалитетах с самым высоким уровнем заболевания коронавирусом.
Напомним, что карантин в Литве введен с начала ноября, с 16 декабря он ужесточен. Карантин действует до 28 февраля включительно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карантинные послабления будут вводить на национальном, а не на региональном уровне (5)
Правительство Литвы намерено утверждать план...
Опрос читателей Delfi: кто на самом деле хочет делать прививки от коронавируса в Литве (93)
Европа борется за поставки вакцины от коронавируса....
В Литве ужесточают контроль приезжающих в страну (11)
В целях снижения риска распространения новых мутаций...
Глава миссии МВФ: экономика Литвы восстановится уже в 2022-ом (31)
Литва встретила коронакризис в лучших условиях, чем...
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 270, скончались 14 человек (13)
За минувшие сутки в Литве подтвержден 270 новый случай...