На Лукишкской площади в столице не горят фонари

Выяснилось, что фонари погасли не из-за экономии. Произошла поломка, которую в ближайшее время планируют устранить.
"В первую очередь мы хотим поблагодарить жителя за сообщение. Фонари на Лукишкской площади в последний раз проверяли в январе этого года", – пояснила пресс-секретарь ЗАО :Освещение Вильнюса" Эвелина Катинайте.
Она напомнила, что о поломках можно информировать напрямую компанию, в таком случае неполадки устранят гораздо быстрее.
О проблемах с освещением улиц можно информировать по номеру 868617097 или 1355 или по эл. почте dispecerine@vilniausapsvietimas.lt.