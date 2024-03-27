На Лукишкской площади в столице не горят фонари

Выяснилось, что фонари погасли не из-за экономии. Произошла поломка, которую в ближайшее время планируют устранить.

"В первую очередь мы хотим поблагодарить жителя за сообщение. Фонари на Лукишкской площади в последний раз проверяли в январе этого года", – пояснила пресс-секретарь ЗАО :Освещение Вильнюса" Эвелина Катинайте.

Она напомнила, что о поломках можно информировать напрямую компанию, в таком случае неполадки устранят гораздо быстрее.