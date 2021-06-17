На Литву надвигается рекордная жара, в Каунасе будет до 35 градусов

Meteo.lt прогнозирует очень жаркую погоду. Осадков не ожидается.
18 июня будет сухо и ясно. Ночью 11–16, днем 27–32 градуса выше нуля.
19 июня без осадков. Ночью 14–19, днем 27–32 градуса тепла.
20 июня вероятность дождя невелика. Ночью 15–20, днем 27–32 градуса тепла.
21 июня ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 17–22, днем 27–32 градуса тепла.
В ночь на 22 июня без осадков, днем местами пройдут дожди с грозами. Ночью будет 18–23, днем 28–33 градуса тепла.
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