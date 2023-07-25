25 июля 2023 г. 09:51

На литовском взморье развлечение за 3 евро: люди стоят в очередях

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Kelionė Klaipėdos vandens autobusu
Kelionė Klaipėdos vandens autobusu
ФОТО: DELFI / Modesta Meškė
В Клайпеде в этом году начал курсировать электрический водный автобус, который привлекает туристов и горожан. В течение месяца этот транспорт стал очень популярным, поэтому с первой попытки прокатиться на нем получается не всегда.

Одновременно на борт автобус принимает всего 10 человек. В Клайпеде пока курсируют лишь два таких автобуса. С середины июня они возят жителей и туристов по реке Дане из Старого города в северную часть Клайпеды и назад (маршрут Старый город Мост Тауралаукё).

Одни используют этот транспорт, чтобы попасть из точки А в точку Б, а другие просто катаются на нем, любуясь рекой и окрестностями. Журналисту с семьей на первый автобус сесть не удалось, не хватило мест, пришлось ждать следующего.

Водный автобус достаточно просторный, он может принять пассажиров с колясками и на инвалидном кресле. Стоять во время движения транспорта запрещено. Животных можно перевозить только в специальных перевозках.

На маршруте автобуса 6 остановок: "Старый город", "Мост Лепу", "Долины Дане", Senvagė, "Ботанический сад" и "Мост Тауралаукё". Поездка в одну сторону занимает 1 час и 20 минут. Значит поездка туда и обратно займет почти 3 часа.

Скорость транспортного средства 6 км/ч. Автобусы делают 8 рейсов в день.

Стоимость билета в одну сторону – 3 евро, с "Картой клайпедчанина" – 2,40 евро. Наличными за услугу заплатить нельзя.

Расписание маршрута: https://www.stops.lt/klaipeda/#aquabus/l1

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