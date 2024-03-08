На красочном берегу Нерис приводят в порядок участок: кому он принадлежит?

Участок по адресу ул. Йонавос, 35E, в июне 2021 года был передан новому владельцу по праву на наследство. Через три месяца его купила Симона Моркунайте, имя которой фигурировало в расследовании LRT, связанном с непрозрачной схемой возврата земли.
LRT писал, что "с ее помощью в последние 7 лет сын мэра Каунаса и его окружение скупали возвращаемые людям участки земли". Журналистам Моркунайте сказала, что люди, которым возвращали землю, сами ее находили.
Через два года Моркунайте продала участок на ул. Йонавос члену Каунасского горсовета Шарунасу Матийошайтису.
Назначение этого участка земли "другое", а способ использования "рекреационная территория". На таком участке можно строить здания для отдыха - как стационарные, так и временные.
Представитель муниципалитета Нариюс Валаткявичюс сказал порталу Kas vyksta Kaune, что это частный участок, за разрешением на строительство к ним не обращались.
"Это частная собственность, поэтому за комментарием о запланированных работах надо обращаться к владельцу", – сказал он.
Матийошайтису вопросы журналисты выслали 26 февраля, но он на них до сих пор не ответил.
В связи с работами на участке на ул. Йонавос, 35E, журналисты обратились в Департамент охраны окружающей среды, его представители поблагодарили за информацию, сказали, что начато расследование.
"Подробнее прокомментировать сможем, когда расследование завершится", – указали представители департамента.
По данным на 7 марта 2024 года Шарунасу Матийошайтису в Каунасе принадлежат 108 объектов недвижимости – 65 участков земли, 9 зданий, 23 помещения/квартиры и 11 участков земли с постройками.
LRT в 2022 году сообщал, что сын мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, член городского совета Шарунас Матийошайтис по непрозрачной схеме приобрел по цене ниже рыночной земельные участки в привлекательных местах Каунаса на 2,5 млн евро.
По данным LRT, в этой схеме участвовали не только мэр и его сын, адвокат семейного бизнеса Симона Моркунайте-Руйбавичене, но и муниципальные служащие, а также на деньги города обустраивается окружающая среда приобретенных участков и необходимая инфраструктура.