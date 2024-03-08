На красочном берегу Нерис приводят в порядок участок: кому он принадлежит?

Участок по адресу ул. Йонавос, 35E, в июне 2021 года был передан новому владельцу по праву на наследство. Через три месяца его купила Симона Моркунайте, имя которой фигурировало в расследовании LRT, связанном с непрозрачной схемой возврата земли.

LRT писал, что "с ее помощью в последние 7 лет сын мэра Каунаса и его окружение скупали возвращаемые людям участки земли". Журналистам Моркунайте сказала, что люди, которым возвращали землю, сами ее находили.

Через два года Моркунайте продала участок на ул. Йонавос члену Каунасского горсовета Шарунасу Матийошайтису.

Назначение этого участка земли "другое", а способ использования "рекреационная территория". На таком участке можно строить здания для отдыха - как стационарные, так и временные.

Представитель муниципалитета Нариюс Валаткявичюс сказал порталу Kas vyksta Kaune, что это частный участок, за разрешением на строительство к ним не обращались.