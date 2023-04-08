На каких дорогах в праздники возможны заторы?

Представитель ЛДАД Саулюс Янсонас перечислил все дороги, на которых идут ремонтные работы.

На дороге A16 Вильнюс–Пренай–Мариямполе (16,017 км) ремонтируют виадук. Движение по виадуку запрещено, машины направляют по дорогам A16 и A4.

На дороге из Вильнюса в Друскининкай и назад никаких изменений нет.

Водители, которые едут из Вильнюса в Тракай, будут направлены в сторону Друскининкая, а далее по дороге A16. Водители, которые едут из Тракая в Вильнюс, должны будут свернуть в направлении Друскининкая, а потом - на Вильнюс.

Всем, кто едет в Тракай и оттуда, рекомендуется выбирать альтернативные пути, например, по магистральной дороге A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда, через Григишкес или поворачивая у дороги на Рикантай. Можно ехать по старой дороге ц сторону Лентвариса по дороге A19.

Продолжается снос Клебонишкского моста (А.Мешкиниса) и реконструкция дороги на магистральном пути A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда. В направлении Вильнюса движение идет по левому мосту (две полосы), скорость ограничена до 70 км/ч. В Клайпеду машины едут по новому мосту, скорость 70 км/ч.

На дороге А1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда (144 км) ограничено движение по мосту через Круну (рядом с Арёгалой), скорость 70 км/ч.

На магистральной дороге А1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда 253,00 – 253,20 км идет капитальный ремонт моста. Сужена проезжая часть, скорость 70 км/ч.

На дороге A2 Вильнюс–Паневежис, из-за ремонта виадука на 64,00 – 65,00 км, движение идет по одной стороне, ограничена скорость до 70 км/ч.

На дороге A5 Каунас–Мариямполе–Сувалки, с 0 до 0,2 км, ремонтируют виадук на перекрестке Саргенай, движение идет по одной полосе, скорость ограничена до 50 км/ч.

На дороге A1, под виадуком, скорость также ограничена до 50 км/ч.

В ходе расширения проекта Via Baltica на дороге A5 Каунас–Мариямполе–Сувалки с 72 по 85 км скорость на разных участках ограничена с 50 до 70 км/ч.

На дороге A7 Мариямполе–Кибартай–Килининград 36,00 – 40,42 км ведутся ремонтные работы. Движение регулирует светофор, скорость ограничена до 50 км/ч.

На магистральной дороге A 17 (Паневежская объездная дорога) ремонтируют виадук Наусоде. Сужена проезжая часть, скорость ограничена до 50 км/ч.

На дороге Nr. A 16 Вильнюс–Пренай–Мариямполе (96.011 км) ограничено движение по одной полосе моста через Неман, закрыт проход для пешеходов.

Из-за строительства Кедайняйского моста через Невежис, дорога Nr. 229 Аристава–Кедайняй–Цинкишкяй, 5.1 – 5.27 км, закрыта, машины направляются в объезд.

Из-за ремонта виадука в Вевисе, запрещено движение на 0.0 – 0.28 км дороги Nr. 221 Вевис–Аукштадварис, машины направляются в объезд.

Закрыты 4 моста

Мост через Юодупе (дорога Nr. 4201 Пагегяй–Гудай–Сартининкай, 9,64 км), машины направляются в объезд по дорогам Nr. 4226 Усенай–Наткишкяй–Грежпялкяй и Nr. 4224 Гудай–Катичай.

Кедайняйский мост через Невежис (дорога Nr. 1906 Аукштутиняй Канюкай–Бабтай–Лабунава–Кедайняй, 44,339 км).

Мост через Дубису (дорога Nr. 196 Арёгала–Расейняй–Крижкальнис, 13,461 км). Движение запрещено, машины направляются по магистральной дороге А1, дороге Nr. 196 Вильнюс–Каунас–Клайпеда и районным Nr. 3513, Nr. 3527, Nr. 1708.

Мост через Шалтуону (дорога Nr. 1704 Юрбаркас–Буткайчай–Павишчёнис, 21,301 км). Движение запрещено, машины направляются по районным дорогам Nr. 4501, Nr. 1703, Nr. 3512 и Nr. 1720.

Подробную информацию можно найти на сайте www.eismoinfo.lt.