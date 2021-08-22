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За минувшие сутки сотрудники СОГГ не впустили в Литву пару нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
На границе с Беларусью развернули всего пару мигрантов, троих пустили в страну
© AFP / Scanpix

Согласно сообщению СОГГ, единственная попытка незаконного перехода границы была зафиксирована в Варенском районе.

По данным СОГГ, с 3 августа, когда пограничникам было предоставлено право не пропускать лиц, пытающихся пересечь государственную границу в запрещенном месте, впервые зафиксировано однозначное число нелегальных мигрантов.

За минувшие сутки троим иностранцам разрешили попасть в Литву по гуманитарным причинам. Это также отражено в данных Департамента статистики Литвы.

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Усиленное наряды СОГГЛ и других ведомств продолжают патрулировать границу. По данным СОГГ, служба идет нормально, инцидентов на государственной границе с Беларусью не было.

В этом году через границу с Беларусью в Литву попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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