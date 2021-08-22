На границе с Беларусью развернули всего пару мигрантов, троих пустили в страну

Согласно сообщению СОГГ, единственная попытка незаконного перехода границы была зафиксирована в Варенском районе.
По данным СОГГ, с 3 августа, когда пограничникам было предоставлено право не пропускать лиц, пытающихся пересечь государственную границу в запрещенном месте, впервые зафиксировано однозначное число нелегальных мигрантов.
За минувшие сутки троим иностранцам разрешили попасть в Литву по гуманитарным причинам. Это также отражено в данных Департамента статистики Литвы.
Усиленное наряды СОГГЛ и других ведомств продолжают патрулировать границу. По данным СОГГ, служба идет нормально, инцидентов на государственной границе с Беларусью не было.
В этом году через границу с Беларусью в Литву попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пострадавшая в результате взрыва на беспорядках сотрудница полиции: очень больно, когда на тебя нападает литовец (94)
4 часа оскорблений, бросания камней и, наконец, мощная...
Виктор Воронцов. Про Ryanair, палаточные лагеря мигрантов в Дзукии и о том, как не профукать очередной шанс для Литвы (20)
Когда был посажен в Минске злополучный рейс Ryanair ,...
Каспарас Урбонайтис. Стоит задуматься, кому выгодна драка внутри Литвы? (45)
Наша Литва - страна маленькая. И по размеру, и по...
Видас Китас. Эпидемия дала шанс задуматься и исправить ошибки, но минобразованию это оказалось не по силам
Качество очного обучения постоянно критикуется и...
Произведенная в Укмерге продукция попадает в руки медалистов: заказов на полгода вперед
Лыжные палки, созданные на заводе в Укмерге ,...