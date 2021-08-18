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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 100 лиц, которые пытались незаконно пересечь границу, ни один мигрант не пропущен в Литву, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).
На границе с Беларусью пограничники развернули почти 100 нелегальных мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Пограничники разворачивали мигрантов в Игналинском, Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском районах.

Пограничники сообщили, что продолжают фиксировать одних и тех же людей, которые пробуют попасть в Литву несколько раз в разных местах.

Кроме того, во вторник белорусские силовики в экипировке для подавления беспорядков в так называемой Девенишкской петле (Шальчининкский район) вытолкнули группу из 35 мигрантов в Литву и сами нелегально перешли государственную границу.

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На территории Литвы незаконно оказалось 12 белорусских пограничников.

Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала это "наглой провокацией" и отметила, что в связи с этим решено усилить охрану госграницы.

"После повторных предупреждений сотрудников СОГГ нарушители ушли в сторону Беларуси", - отметила СОГГЛ.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

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