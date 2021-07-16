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В четверг на границе Литвы с Польшей полиция задержала четырех нелегальных мигрантов, сообщил Главный комиссариат полиции Мариямпольского округа.
Lenkijos pasienis
Lenkijos pasienis
© AFP / Scanpix

Четверо мигрантов были задержаны при проверке потока автомобилей, выезжающих из Литвы. За рулем автомобиля Toyota находился гражданин Нигерии 1977 года рождения. У его пассажиров не было никаких документов, на вопросы полиции они не отвечали.

Позднее они представились гражданами Камеруна, заявили, что несовершеннолетние – 2006 года рождения. Полиция сообщила о них Службе охраны госграницы Литвы, сотрудники которой прибыли на место задержания.

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Водитель задержан полицией на 48 часов. Пассажиры размещены на пограничной заставе Кальвариёс. Начато расследование.

В целом на границе Литвы с Беларусью в этом году было задержано почти 2 тыс. незаконных мигрантов, что в 23 раза больше, чем в прошлом году.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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