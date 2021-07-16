Четверо мигрантов были задержаны при проверке потока автомобилей, выезжающих из Литвы. За рулем автомобиля Toyota находился гражданин Нигерии 1977 года рождения. У его пассажиров не было никаких документов, на вопросы полиции они не отвечали.

Позднее они представились гражданами Камеруна, заявили, что несовершеннолетние – 2006 года рождения. Полиция сообщила о них Службе охраны госграницы Литвы, сотрудники которой прибыли на место задержания.

Водитель задержан полицией на 48 часов. Пассажиры размещены на пограничной заставе Кальвариёс. Начато расследование.

В целом на границе Литвы с Беларусью в этом году было задержано почти 2 тыс. незаконных мигрантов, что в 23 раза больше, чем в прошлом году.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.