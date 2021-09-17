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За сутки в Литву пытались попасть около 20 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, сообщила в пятницу Служба охраны госграницы (СОГГ).
На границе Литвы с Беларусью развернули около 20 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

Служба отмечает, что ни одного незаконного мигранта в Литву не пустили.

За минувшие сутки мигранты приближались к литовской границе у Шальчининкского, Варенского и Лаздийского районов.

"Как не раз уже фиксировалось в сентябре, Лаздийский район и в четверг был тем место, где границу планировали пересечь больше всего иностранцев – из двадцати здесь их было более половины", – говорится в сообщении.

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За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

По сообщению пограничников, в четверг вечером на белорусской стороне у Швенченского района были выпущены две сигнальные ракеты.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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