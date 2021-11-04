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За минувшие сутки литовские пограничники предотвратили попадание в Литву из Беларуси 87 нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в четверг.
На границе Литвы с Беларусью развернули 87 нелегальных мигрантов
© AFP / Scanpix

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не было впущено 5478 лиц.

В этом году незаконно попали в Литву более 4,2 тыс. мигрантов.

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