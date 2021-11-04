На границе Литвы с Беларусью развернули 87 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не было впущено 5478 лиц.
В этом году незаконно попали в Литву более 4,2 тыс. мигрантов.
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