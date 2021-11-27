На границе Литвы с Беларусью развернули 45 нелегальных мигрантов

По гуманитарным причинам за минувшие сутки впустили одного иностранца.

Вечером на границе в Лаздийском районе, на белорусской стороне, было произведено два выстрела.

Среди иностранцев, которых не пустили в пятницу, было 24 мигранта, задержанных в Варенском районе примерно в 70 метрах от границы. Все они взрослые, представились гражданами Ирака и Сирии.

Иностранцы из Беларуси попали в Литву через перерезанную колючую проволоку.

По данным СОГГЛ, это уже третий случай прорыва проволочного заграждения на границе. Все случаи зарегистрированы в Варенском районе.

Четверых иракцев также не пустили в страну и вернули в Беларусь. В четверг они пытались нелегально проникнуть в Литву через КПП Медининкай, спрятавшись в полуприцепе.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 7,4 тыс. нелегальных мигрантов.

В целом в этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов.