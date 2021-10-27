aA
С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации с учетом рекомендаций ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Минздрав Литвы подготовил рекомендации к Дню всех святых и поминовения усопших.
На фоне ухудшения ситуации Минздрав представил рекомендации к Дню поминовения усопших
© DELFI / Andrius Ufartas

Во-первых, рекомендуется не посещать могилы людям с симптомами ОРВИ. Находящиеся в изоляции люди ни под каким предлогом не могут покидать место изоляции.

Как в помещении, так и на улице, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м, рекомендуется носить маски.

Если есть возможность - поезжайте на могилы в другие дни.

По мере возможности, избегайте общественного транспорта.

Если у вас поднялась температура, начался кашель и появились другие симптомы, звоните по номеру 1808 или регистрируйтесь на тест на сайте 1808.lt.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 3509 новых случаев и 22 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3509 новых...

Водителей из третьих стран призывают прививаться в Литве, в ином случае – тестироваться (24)

Работающие на литовских предприятиях водители из...

Коронавирус в Литве: 2354 новых случая и 26 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2354 новых случая...

Вакцинация мигрантов от COVID-19 в Рукле: на прививку согласились всего 50 человек (13)

В Центре приема беженцев в Рукле (Йонавский район Литвы)...

TOP новостей

На фоне ухудшения ситуации Минздрав представил рекомендации к Дню поминовения усопших (27)

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации...

Школьные каникулы: тестирующимся раздадут тесты, не будет детских лагерей (5)

Как и сообщалось, на каникулах внешкольные занятия...

В Медининкай произошли беспорядки: мигрантки пытались сбежать из лагеря, одна из них покусала охранника за сутки развернули 96 мигрантов (27)

Во вторник литовские пограничники предотвратили путь...

Коронавирус в Литве: 3509 новых случаев и 22 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3509 новых...

Министр экономики: представительство Тайваня в Литве появится до конца этого года (66)

Литва хотела бы, чтобы Тайвань инвестировал в ее...