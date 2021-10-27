На фоне ухудшения ситуации Минздрав представил рекомендации к Дню поминовения усопших

Во-первых, рекомендуется не посещать могилы людям с симптомами ОРВИ. Находящиеся в изоляции люди ни под каким предлогом не могут покидать место изоляции.
Как в помещении, так и на улице, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м, рекомендуется носить маски.
Если есть возможность - поезжайте на могилы в другие дни.
По мере возможности, избегайте общественного транспорта.
Если у вас поднялась температура, начался кашель и появились другие симптомы, звоните по номеру 1808 или регистрируйтесь на тест на сайте 1808.lt.
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