В то же время на дорогах с менее интенсивным движением слой рыхлого снега достигает 10 см. В южной части Литвы и в Рокишском районе дороги скользкие из-за сформировавшейся гололедицы. В остальной части страны главные дороги мокрые, местами слякоть. На дорогах с менее интенсивным движением дороги покрыты слоем снега, ледяными ухабами, скользкие.
В южной и юго-западной частях Литвы туман, видимость местами достигает 100 метров.
В Шяуляском и Утянском округах идет слабый снег, в Вильнюсском округе слякоть, в южной и средней частях Литвы слабый дождь, в остальных районах – без осадков. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
По данным гидрометеорологической службы, днем во многих районах, особенно в восточной Литве, осадки, в основном дождь, слякоть. Местами туман, утром во многих местах ледяной дождь. Максимальная температура от 0 до 5 градусов тепла.
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