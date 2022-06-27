Двухметровое млекопитающее с длинными белыми бивнями произвел незабываемое впечатление. Он удивил и туристов и местных жителей. Об этом 24 июня сообщил портал kronika24.pl.
Сообщается, что моржа на пляже заметили 23 июня. Портал напоминает, что 16 июня моржа видели на Рюгене. Тогда специалисты сказали, что это молодая самка моржа. Предполагают, что в Польше видели того же зверя.
kronika24.pl сообщает, что это первый подобный случай в Польше.
Волонтеры фонда Blue Patrol советовались со специалистами и договорились, не трогать животное, оставить его в покое. Его отгородили от любопытных.
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