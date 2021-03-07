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По сообщению Центра радиационной защиты, в белорусском информационном пространстве появилась информация о возможном инциденте на Белорусской АЭС. Сообщалось, что этот инцидент, возможно, связан с отказом системы охлаждения реактора.
На БелАЭС - очередное ЧП? Литовские специалисты утверждают, что радиационный фон не изменился
© Itar-Tass / Scanpix

Государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы (ГИБАЭ) обратилась к ответственным белорусским властям с просьбой предоставить информацию о ситуации с безопасностью на Белорусской атомной электростанции.

Появившаяся в телеграм-каналах информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской АЭС не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает портал naviny.by.

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"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции в норме", — говорится в сообщении энергетического ведомства.

"Радиационный фон в Литве не изменился. Результаты измерения мощности дозы в окружающей среде, предоставляемые Системой раннего оповещения и информации, постоянно отслеживаются, поэтому население будет немедленно проинформировано о любой неминуемой опасности, связанной с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду", - утверждается в сообщении Центра радиационной защиты.

Данные, предоставляемые станциями по измерению радиационного фона в Литве, постоянно (24/7) контролируются специалистами Центра радиационной защиты, а также за изменением данных может следить каждый житель, перейдя по этой ссылке.

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