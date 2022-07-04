По данным Департамента полиции, оскверненный памятник обнаружили 3 июля, в 13 ч.
Литовский Центр геноцида и сопротивления объявил фамилию Кубилинскаса в списке пособников советской службы госбезопасности.
Согласно данным энциклопедии, поэт был внедрен в отряд борцов за свободу Литвы, выполнил роль провокатора и предателя, убил партизана Б.Лабенаса.
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