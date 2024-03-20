На 15 столичных перекрестков возвращаются зеленые стрелки

На перекрестке Расу, Сукилелю, Рибишкю Диджёи и Дунояус – с Дунояус на Рибишкю Диджёи и с Сукилелю на Расу;

На перекрестке Л.Асанавичютес, В.Мацюлявичаус, Саусё 13-осёс – с Л.Асанавичютес на Саусё 13-осёс в сторону телебашни;

На перекрестке ул. Метало и Геологу – с Геологу на Метало в сторону Ю.Добкявичаус и Мяйстру, с Метало на Геологу в сторону С.Даряус ир С.Гирено и Мотору;

На перекрестке Мокслининку и Балтупё – с Мокслининку на Балтупё;

На перекрестке ул. Антакальнё и М.-К.Огинскё – с Антакальнё на М.-К.Огинскё;

На перекрестке ул. Укмергес и Пашилайчу – с ул. Ю.Балтрушайчё в сторону Укмергес и с соединения от ул. Укмергес на ул. Пашилайчу;

На перекрестке ул. Калварию и. Й.Казлауско – с Калварию на Й.Казлауско;

На перекрестке ул. Ково 11-осёс и Вильняус в Григишкес – с Ково 11-осёс на ул. Вильняус к ул. Кадришкю и Ково 11-осёс на въезде со стороны дороги A1;

На перекрестке ул. Л.Гирос и М.Слежявичаус – с Л.Гитос на М.Шлежявичаус;

На перекрестке проспекта Саванорю и ул. Рачу – с Саванорю на Рачу;

На перекрестке проспекта Саванорю и ул. Саусупё – с Саванорю на Саусупё (со стороны Каунаса);

На перекрестке ул. Атейтес и Дидлаукё – с соединения (ул. Атейтес, 17B) на Атейтес;

На перекрестке аллеи Саулетякё около ВУ – с аллеи Саулетякё на соединение в сторону ВУ;

На перекрестке аллеи Саулетякё около Vilnius Tech – с аллеи Саулетякё на соединение с Vilnius Tech;

На перекрестке ул. Ригос и Тайкос около проспекта Лайсвес – с Ригос на соединение от ул. Юстинишкю.