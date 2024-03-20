На 15 столичных перекрестков возвращаются зеленые стрелки

 
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ФОТО: Saulius Žiūra

После того как завершили анализ пропускной способности столичных улиц, было решено вернуть зеленые стрелки на 15 перекрестках столицы. Напомним, что в 2019 г. по распоряжению правительства в Литве убрали все зеленые стрелки. Власти не ожидали, что это решение вызовет бурную реакцию водителей, поэтому вскоре передумали и разрешили городам самим решать, где нужны эти знаки. Через год в Вильнюсе вернули 100 зеленых стрелок, постепенно их число растет. В этом году их снова станет больше.

"Зеленые стрелки уже вернули на 6 перекрестках Вильнюса, где это позволяют условия. Мы видим, что после этого пропускная способность улучшилась, а безопасность хуже не стала, поэтому видим, что нужно продолжить процесс. Сейчас количество зеленых стрелок увеличится в три раза – появятся на 21 перекрестках, это будет способствовать уменьшению заторов", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

Зеленые стрелки уже есть на перекрестках ул. Селю и Салтонишкю, Витауто и А.Мицкявичаус, А.Гоштауто и Гинею, В.Кудиркос и Паменкальнё, Неменчинского шоссе и аллеи Саулетякё, Гележинё Вилко, Балтупё и Дидлаукё.

Перекрестки, на которые вернутся зеленые стрелки:

На перекрестке Расу, Сукилелю, Рибишкю Диджёи и Дунояус – с Дунояус на Рибишкю Диджёи и с Сукилелю на Расу;
На перекрестке Л.Асанавичютес, В.Мацюлявичаус, Саусё 13-осёс – с Л.Асанавичютес на Саусё 13-осёс в сторону телебашни;
На перекрестке ул. Метало и Геологу – с Геологу на Метало в сторону Ю.Добкявичаус и Мяйстру, с Метало на Геологу в сторону С.Даряус ир С.Гирено и Мотору;
На перекрестке Мокслининку и Балтупё – с Мокслининку на Балтупё;
На перекрестке ул. Антакальнё и М.-К.Огинскё – с Антакальнё на М.-К.Огинскё;
На перекрестке ул. Укмергес и Пашилайчу – с ул. Ю.Балтрушайчё в сторону Укмергес и с соединения от ул. Укмергес на ул. Пашилайчу;
На перекрестке ул. Калварию и. Й.Казлауско – с Калварию на Й.Казлауско;
На перекрестке ул. Ково 11-осёс и Вильняус в Григишкес – с Ково 11-осёс на ул. Вильняус к ул. Кадришкю и Ково 11-осёс на въезде со стороны дороги A1;
На перекрестке ул. Л.Гирос и М.Слежявичаус – с Л.Гитос на М.Шлежявичаус;
На перекрестке проспекта Саванорю и ул. Рачу – с Саванорю на Рачу;
На перекрестке проспекта Саванорю и ул. Саусупё – с Саванорю на Саусупё (со стороны Каунаса);
На перекрестке ул. Атейтес и Дидлаукё – с соединения (ул. Атейтес, 17B) на Атейтес;
На перекрестке аллеи Саулетякё около ВУ – с аллеи Саулетякё на соединение в сторону ВУ;
На перекрестке аллеи Саулетякё около Vilnius Tech – с аллеи Саулетякё на соединение с Vilnius Tech;
На перекрестке ул. Ригос и Тайкос около проспекта Лайсвес – с Ригос на соединение от ул. Юстинишкю.

Согласно подсчетам, возвращение этих зеленых стрелок обойдется в 800 евро (без НДС).

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