aA
По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 805 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).
МВД: в Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 805 гражданам Беларуси
© Reuters / Scanpix

376 из них уже приехали, а 133 попросили убежища.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Статьи по теме:
Россия и Беларусь заявили о предотвращении переворота и покушения на Лукашенко. Их якобы планировали на 9 мая  (575)
Неделя в Беларуси: рабочие объединяются против власти, блокирован канал Euronews, звучат призывы фильтровать Интернет  (44)

Это исключение применяется с 11 августа.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин. Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов Шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

По соображениям совести: ученый-полярник покинул Беларусь после волны репрессий и переехал в Клайпеду Какие условия для работы ученого в Клайпеде? (204)

С момента президентских выборов в Беларуси прошло...

TOP новостей

С понедельника в Литве меняются правила карантина: что будет иначе (20)

С понедельника в Литве открываются торговые центры и...

Как кремлевские рассказы появляются в устах местных дезинформаторов (11)

Как российские государственные СМИ, так и местные...

Скоропостижно скончался известный литовский хирург Виткус

В понедельник утром скоропостижно скончался известный...

Коронавирус в Литве: 592 новых случая, скончались 10 человек (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 592 новых случая...

Погода: в скором времени тепло уйдет из Литвы (1)

В выходные дни в Литве стояла теплая погода, которая в...