МВД: полиции Литвы доверяют 82 процентов жителей страны

По словам генерального комиссара полиции Литвы Ренатаса Пожелы, криминогенная ситуация в стране остается стабильной – нарушения общественного порядка не вернулись на допандемический уровень, снижается количество убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений. Доверие к полиции составляет 82 проц., а 9 из 10 жителей чувствуют себя в безопасности по месту жительства.
Участвовавшая в презентации министр А. Билотайте подчеркнула, что необходимо не только привлекать молодых, но и удерживать опытных профессионалов – это позволит иметь надежную команду полицейских и сохранить доверие общественности. Говоря о вызовах, с которыми сталкивается полиция, министр назвал несколько тенденций – тревожный рост количества мошенничеств, особенно в электронном пространстве, рост случаев домашнего насилия, тенденции торговли людьми.
Напряженность в обществе нарастает, в том числе из-за войны в Украине, процессов легальной и нелегальной миграции – изменившаяся реальность жизни отражается и в полицейских сводках, и в работе.
"Полиция и другие уставные службы остаются впереди всех событий. Поэтому внимание к зарплате сотрудников, оснащению и условиям труда каждый день стоит в моей повестке и повестке всей команды МВД", - сказала министр.
По данным за 2022 г., средняя зарплата "на руки" всех должностных групп сотрудников в системе полиции увеличилась на 13 проц., она продолжит расти и в этом году. В 2023 г. средства на зарплаты (245,7 млн. евро) составляют почти столько же, сколько в 2021 г. составлял весь бюджет системы полиции (247,3 млн. евро). На оснащение сотрудников в этом году предусмотрено более 7 млн. евро.
Министр подчеркнула, что в стране, где ощущается нехватка сотрудников, необходимо сосредоточиться на привлечении сотрудников и повышении привлекательности профессии полицейского. По ее словам, сотрудников можно привлечь стипендиями, поддержкой или единовременными поощрительными выплатами курсантам, кроме того, рассматривается возможность компенсации сотрудникам процентов по жилищному кредиту в целях обеспечения равных возможностей с сотрудниками, получающими квартирные выплаты.
В полиции работает много молодежи, но потенциал опытных сотрудников используется недостаточно, сотрудники могли бы служить дольше. Министр сообщила, что в настоящее время ведется работа по созданию сбалансированной модели государственной пенсии сотрудников и солдат, которая обеспечит достойную пенсию для сотрудников.
Министерство также предлагает усилить превенцию правонарушений на государственном уровне. Уже подготовлена концепция, которая в ближайшее время будет представлена правительству.
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