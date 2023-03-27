МВД Литвы: современными системами уже контролируются вся граница с Беларусью

В начале 2022 года с помощью этих систем контролировалось только 53,3 проц. границы с Беларусью, на конец года - 96 проц.

"Последние полтора года мы были сталкивались с гибридной атакой Лукашенко. Инструментализированная миграция как явление не исчезла и, вероятно, будет постоянно рядом существовать. Мы обязаны продолжать укреплять инфраструктуру охраны границы. После завершения установки систем пограничного контроля следующим шагом будет установка патрульного пути и контрольно-следовой полосы на всем участке границы с Беларусью", - говорит министр А. Билотайте.

С установкой патрульного пути на границе с Беларусью сотрудники смогут более оперативно реагировать на нарушения границы и случаи повреждения физического барьера.

По словам министра А. Билотайте, инвестиции в охрану границ окупаются не только предотвращением нелегальной миграции, но и борьбой с контрабандой, отмечается в сообщении.

В прошлом году пограничники изъяли рекордное количество контрабандных сигарет на сумму более 16,1 млн. евро. Это самое большое ежегодное количество нелегальных сигарет, задержанных СОГГ за более чем два десятилетия. Предотвращенный ущерб государству – 14,3 млн. евро.

Благодаря усилиям СОГГ и МВД на литовско-белорусской границе в рекордно короткие сроки – в течение года – было установлено 530 км забора и 360 км барьера из концертины (колючей проволоки).