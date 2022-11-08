aA
Гражданам Украины больше не нужно будет сдавать теоретический и практический экзамены по вождению при смене водительских прав категории B, сообщило во вторник Министерство внутренних дел (МВД) Литвы.
"Regitra" išduoda tarptautinius vairuotojo pažymėjimus
"Regitra" išduoda tarptautinius vairuotojo pažymėjimus
© Regitros nuotr.

По сообщению министерства, после подписания соглашения такая же процедура будет применяться к гражданам Литвы, временно проживающим в Украине.

"Мы всеми силами поддерживаем Украину и помогаем приехавшим сюда украинцам, поэтому стремимся как можно скорее подписать новое двустороннее соглашение, которое позволит гражданам Украины в Литве без экзаменов менять водительские права. То же самое относится и к гражданам Литвы в Украине", — заявила заместитель министра внутренних дел Сигита Щаевене.

По данным МВД, окончательный проект соглашения находится на согласовании в украинских ведомствах, и его подписание ожидается в ближайшее время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

У части литовского бизнеса возникают проблемы из-за ограничения наличного расчета

С начала ноября в Литве вступил в силу запрет на...

Эфир Delfi: проблемы и успехи белорусов в Литве

Центр исследования Восточной Европы выпустил большое...

В Литве предложат лишать гражданства за поддержку представляющего угрозу государства

Во вторник Сейму будет предложено закрепить в Законе о...

Виршулишкес: как деревня неподалеку от Вильнюса за несколько десятилетий превратилась в район небоскребов столичный микрорайон, ставший местом притяжения новоселов

Несмотря на то, что Виршулишкес – самое маленькое...

Глава Минфина: Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, снижать неравенство

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что...