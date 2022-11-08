По сообщению министерства, после подписания соглашения такая же процедура будет применяться к гражданам Литвы, временно проживающим в Украине.

"Мы всеми силами поддерживаем Украину и помогаем приехавшим сюда украинцам, поэтому стремимся как можно скорее подписать новое двустороннее соглашение, которое позволит гражданам Украины в Литве без экзаменов менять водительские права. То же самое относится и к гражданам Литвы в Украине", — заявила заместитель министра внутренних дел Сигита Щаевене.

По данным МВД, окончательный проект соглашения находится на согласовании в украинских ведомствах, и его подписание ожидается в ближайшее время.