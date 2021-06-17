МВД Литвы обсуждает вопрос установки забора на границе с Беларусью

По ее словам, по этому вопросу проводят исследование, а такой забор может стоить 15 млн. евро.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 млн.", – Lсказала министр в передаче "Тема дня" на ЛРТ.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене сказала, что в ходе исследования рассматривают разные варианты – забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. По словам Билотайте, из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы.

Лауринайтите-Григене заметила, что сейчас забор установлен на 78 км границы с Беларусью.

Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому забор могут установить на участке еще 508 км. Один км забора, по предварительной оценке, будет стоить около 30 000 евро.

"Если учесть рост цен на стройматериалы, то стоимость забора может быть еще выше", – сказала Лауринайтите-Григене.

"Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и т.д. Их установка на 1 км границы обойдется в 130 000 евро", – прибавила она.

По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.