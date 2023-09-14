МВД и полиция проведут проект по превенции наркотиков в школах: начнут с Вильнюса

"Всего в этом году зарегистрировано 2730 случаев хранения и контрабанды наркотиков. Это на 19% больше, чем год назад", – сказала журналистам министр.

Для профилактики распространения наркотиков в школах министерство инициирует превентивный проект, правда, пока его будут осуществлять только в нескольких муниципалитетах.

"Мы инициируем пробный проект по превенции распространения и употребления наркотиков в школах – договорились с Вильнюсом, Алитусом и Клайпедским районом. Начало проекта - октябрь, цель проекта - создать и проверить на деле механизм превенции распространения и употребления наркотиков в школах. Подробности представим в октябре, когда подпишем договоры с муниципалитетами и выберем конкретные школы", – сказала Билотайте.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что школьники все чаще попадаются в сети преступников не только как клиенты, но и как потенциальные сообщники.