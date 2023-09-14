МВД и полиция проведут проект по превенции наркотиков в школах: начнут с Вильнюса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Šiaulių aps. VPK

Министерство внутренних дел Литвы сплотило полицию, работников муниципалитетов и школ для превенции распространения наркотиков в школах. По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в этом году в стране зафиксировали на 1/5 больше случаев хранения и контрабанды наркотиков, чем в прошлом. Министерство организует профилактический проект, направленный на борьбу с распространением наркотиков в школах, сказала министр.

"Всего в этом году зарегистрировано 2730 случаев хранения и контрабанды наркотиков. Это на 19% больше, чем год назад", – сказала журналистам министр.

Для профилактики распространения наркотиков в школах министерство инициирует превентивный проект, правда, пока его будут осуществлять только в нескольких муниципалитетах.

"Мы инициируем пробный проект по превенции распространения и употребления наркотиков в школах – договорились с Вильнюсом, Алитусом и Клайпедским районом. Начало проекта - октябрь, цель проекта - создать и проверить на деле механизм превенции распространения и употребления наркотиков в школах. Подробности представим в октябре, когда подпишем договоры с муниципалитетами и выберем конкретные школы", – сказала Билотайте.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что школьники все чаще попадаются в сети преступников не только как клиенты, но и как потенциальные сообщники.

"К сожалению, преступный мир вовлекает и несовершеннолетних, их вербуют через Telegram каналы, закрытые группы, где они получают определенные роли и активно втягиваются в эту деятельность. Это вопрос занятости детей, их отношений с родителями, всегда ли родители знают, чем заняты их дети. Если вы заметили, что у вашего ребенка появились крупные суммы денег, то вы не должны принимать на веру представленные объяснения", – заметил генкомиссар.

"Если раньше на периферии основной проблемой было курение простых сигарет, то сейчас приходит большее зло, администрация школ уже не считает курение проблемой", – продолжил Пожела.

По его словам, наркотики распространены по всей стране.

"Особенно широко наркотики распространены в больших муниципалитетах, но это зло есть и в небольших районах, трудно найти такое место, где бы не было этой проблемы", – сказал генкомиссар.

По данным МВД, подросткам будут показывать видеоролики с участием известных людей, призывающих не употреблять наркотики.

По данным полиции, в прошлом году зарегистрировали 150 несовершеннолетних, которых подозревают в совершении преступлений, связанных с распространением, хранением и контрабандой наркотиков. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 75 таких случаев.

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