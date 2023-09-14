МВД и полиция проведут проект по превенции наркотиков в школах: начнут с Вильнюса

"Всего в этом году зарегистрировано 2730 случаев хранения и контрабанды наркотиков. Это на 19% больше, чем год назад", – сказала журналистам министр.
Для профилактики распространения наркотиков в школах министерство инициирует превентивный проект, правда, пока его будут осуществлять только в нескольких муниципалитетах.
"Мы инициируем пробный проект по превенции распространения и употребления наркотиков в школах – договорились с Вильнюсом, Алитусом и Клайпедским районом. Начало проекта - октябрь, цель проекта - создать и проверить на деле механизм превенции распространения и употребления наркотиков в школах. Подробности представим в октябре, когда подпишем договоры с муниципалитетами и выберем конкретные школы", – сказала Билотайте.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что школьники все чаще попадаются в сети преступников не только как клиенты, но и как потенциальные сообщники.
"К сожалению, преступный мир вовлекает и несовершеннолетних, их вербуют через Telegram каналы, закрытые группы, где они получают определенные роли и активно втягиваются в эту деятельность. Это вопрос занятости детей, их отношений с родителями, всегда ли родители знают, чем заняты их дети. Если вы заметили, что у вашего ребенка появились крупные суммы денег, то вы не должны принимать на веру представленные объяснения", – заметил генкомиссар.
"Если раньше на периферии основной проблемой было курение простых сигарет, то сейчас приходит большее зло, администрация школ уже не считает курение проблемой", – продолжил Пожела.
По его словам, наркотики распространены по всей стране.
"Особенно широко наркотики распространены в больших муниципалитетах, но это зло есть и в небольших районах, трудно найти такое место, где бы не было этой проблемы", – сказал генкомиссар.
По данным МВД, подросткам будут показывать видеоролики с участием известных людей, призывающих не употреблять наркотики.
По данным полиции, в прошлом году зарегистрировали 150 несовершеннолетних, которых подозревают в совершении преступлений, связанных с распространением, хранением и контрабандой наркотиков. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 75 таких случаев.