Мужчина хотел сделать сюрприз друзьям, но попал в незавидное положение в аэропорту

"Я не знал, что в Литве действуют такие законы – просто хотел сделать сюрприз друзьям", – рассказал грузин, который живет и работает в Литве.

Неприятности его ждали за то, что он вез в регистрированном багаже домашнюю чачу. В Грузии разрешено делать этот алкогольный напиток дома, а вот ввозить алкоголь домашнего производства из третьих стран в Литву нельзя. В чемодане у грузина было 10 литров чачи.

В Вильнюсском аэропорту пограничники спросили у грузина о цели его визита в Литву. У него не было документов, подтверждающих, что он легально работает в нашей стране, поэтому мужчину временно задержали, ждали, когда друг привезет документы.

Через 12 часов документы привезли, все оформили, тогда гражданина Грузии отправили на таможню. Там после проверки на рентгене было решено внимательно осмотреть его багаж.