Мужчина хотел сделать сюрприз друзьям, но попал в незавидное положение в аэропорту

"Я не знал, что в Литве действуют такие законы – просто хотел сделать сюрприз друзьям", – рассказал грузин, который живет и работает в Литве.
Неприятности его ждали за то, что он вез в регистрированном багаже домашнюю чачу. В Грузии разрешено делать этот алкогольный напиток дома, а вот ввозить алкоголь домашнего производства из третьих стран в Литву нельзя. В чемодане у грузина было 10 литров чачи.
В Вильнюсском аэропорту пограничники спросили у грузина о цели его визита в Литву. У него не было документов, подтверждающих, что он легально работает в нашей стране, поэтому мужчину временно задержали, ждали, когда друг привезет документы.
Через 12 часов документы привезли, все оформили, тогда гражданина Грузии отправили на таможню. Там после проверки на рентгене было решено внимательно осмотреть его багаж.
"Мужчина сказал, что привез ее, чтобы угостить друзей, и что не знал, что ввоз такого напитка в Литву запрещен", – рассказала сотрудница таможни.
Было начато расследование. Мужчина вез в Литву 10 л алкоголя 42,1-60,9% крепости.
"Я хотел угостить друзей, не планировал продавать, не знал, что в Литву нельзя привозить домашний алкоголь", – сказал гражданин Грузии.
Вильнюсский участковый суд вынес по делу гражданина Грузии штрафной приказ (приговор без заседания). Прокурор просила назначить обвиняемому штраф, но он попросил суд заменить штраф арестом, поскольку он получает в Литве минимальную зарплату, значит, штраф ему заплатить будет тяжело. Суд все же указал, что за такой проступок не может назначить арест и назначил штраф в размере 30 минимальных прожиточных уровней (1500 евро). Кроме того, была конфискована чача.
Delfi напоминает, что из третьих стран (не ЕС) нельзя привозить домашние алкогольные напитки и продукты. Также ограничен ввоз сигарет – на самолете можно привезти не больше 200 сигарет (10 пачек).