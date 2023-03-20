Муниципальные выборы завершены: список мэров литовских самоуправлений

После подсчета голосов на всех избирательных участков Паневежского района стало известно, что мэром этого района станет кандидат от Социал-демократической партии Литвы Антанас Поцюс.

После подсчета голосов на всех избирательных участках во втором туре выборов мэра Кайшядорского района стало известно, что мэром этого района стал кандидат от Движения либералов Шарунас Чесна.

Во втором туре муниципальных выборов в Юрбаркасе победил действующий мэр, самовыдвиженец Скирмантас Моцкявичюс.

На выборах мэра Тракайского района победил действующий мэр, представитель Движения либералов Андрюс Шатявичюс. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после подсчета голосов на всех 27 избирательных участках Тракайского района, либерал А. Шатявичюс набрал 62,3 проц. голосов.

Во втором туре муниципальных выборов в Укмергском районе победил кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Дарюс Варна.

После подсчета голосов на всех избирательных участках Мажейкского района стало известно, что мэром этого района станет социал-демократ Рута Матулайтене.

По данным ГИК, на выборах мэра Висагинаса победил представитель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Эрландас Галагуз, набравший 52,2 проц. голосов избирателей.

После подсчета голосов на всех избирательных участков Калварийского самоуправления, стало известно, что мэром станет представитель политического комитета "Добиваться вместе" Нериюс Шидлаускас.

По данным ГИК, мэром Клайпеды избран член политического комитета "Верны Клайпеде" Арвидас Вайткус. Он набрал 61,6 проц. голосов избирателей.

На выборах мэра Биржайского района победил представитель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Кястутис Книзикявичюс. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов на всех 32 избирательных участках Биржайского района он набрал 63,4 проц. голосов.

Избранный мэр Аникщяйского района, кандидат от Союза крестьян и зеленых Литвы Кястутис Тубис рад победе и надеется, что оппоненты, проигравшие во втором туре выборов, не будут обжаловать результаты в суде.

В Шилутском районе во втором туре муниципальных выборов на третий срок переизбран кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Витаутас Лауринайтис, он набрал 59,0 проц. голосов избирателей.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на выборах мэра Тельшяйского района победил представитель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Томас Каткус, он получил поддержку 52,6 проц. избирателей.

После подсчета голосов на всех избирательных участках Зарасайского района, стало известно, что мэром этого самоуправления станет либерал Нийоле Гуобене.

Мэром Утенского районного самоуправления избран Мариюс Каукенас, выдвинутый политическим комитетом "Вместе за Утенский край".

После подсчета голосов на всех избирательных участках Алитусского района стало известно, что мэром избрана кандидат от Союза демократов "Во имя Литвы" Раса Виткаускене.

В Скуодасском районе на пост мэра избран кандидат от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Стасис Гутаутас. По данным ГИК, он набрал 58,9 проц. голосов избирателей.

После подсчета голосов на всех избирательных участках Вильнюсского районного самоуправления стало известно, что на выборах сенсационно победил и мэром Вильнюсского района стал кандидат от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Роберт Духневич.

По данным ГИК, мэром Шакяйского района избран представитель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Раймондас Янушявичюс, он набрал 54,4 проц. голосов избирателей.

После подсчета голосов на всех избирательных участках Клайпедского района стало известно, что действующий мэр, кандидат от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Бронюс Маркаускас продолжит работу на посту мэра.

В Кедайнском районе на второй срок переизбран кандидат от Социал-демократической партии Литвы Валентинас Тамулис. Во втором туре выборов, по данным ГИК, он набрал 50,0 проц. голосов.

Во втором туре выборов мэра Шилальского района победил кандидат от политического комитета "Во имя Шилальского края" Тадас Барткус. Он, по данным ГИК, набрал 51,4 проц. голосов избирателей.

В Купишкском районе на третий срок переизбран кандидат от Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Дайнюс Бардаускас. Во втором туре выборов мэров, по данным ГИК, его поддержали 52,8 проц. избирателей.

По данным ГИК, мэром Варенского района на третий срок переизбран представитель политического комитета "Вместе с Вами" Альгис Кашета, он набрал 52,8 проц. голосов избирателей.

Во втором туре выборов мэра Пасвальского района на 5 срок переизбран член Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Гинтаутас Гягужинскас. Он набрал 51,9 проц. голосов избирателей.

Мэром Игналинского районного самоуправления избран Лаймутис Рагайшис, выдвинутый Союзом крестьян и зеленых Литвы.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), одержавший победу на выборах мэра Вильнюса представитель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Валдас Бенкунскас говорит, что радуется победе сдержанно и уже задумывается над предстоящей работой. В качестве своей первой работы он назвал формирование политической команды и правящей коалиции в столице.