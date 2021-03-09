В Вильнюсе к прогимназии им. князя Гедиминаса подключатся Балтупяйская прогимназия, прогимназия им. Й.Басанавичюса и начальная школа "Витурё".

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал Delfi, что пока рано говорить о том, какие школы могли бы еще принять участие в проекте. Кроме того, не проводился опрос родителей, поэтому сложно сказать, сколько классов придут в школу.

"Еще ждет немало бесед и с общинами школ, поэтому пока сложно что-то казать, опросы пока не привели", - заметил Вайтекенас.

Он сказал, что и в прогимназии им. князя Гедиминаса до сих пор родители придерживаются разных мнений.

Пресс-секретарь мэра Каунаса Аушрине Вашчегайте сказала, что сейчас муниципалитет обсуждает этот вопрос. Она не могла сказать, сколько школ согласились участвовать в проекте.

Пресс-секретарь мэра Клайпеды Аушра Лукаускене сказала, что участвовать в проекте согласны две школы.

"Пока интересовались две школы – Vaivorykštės takas и еще одна. Но пока мы еще собираем данные, тут очень важна позиция родителей", - сказал советник мэра.

Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас сказал, что точно будет знать ответ во вторник, но они определились с этим решением.

"Но знаете, наше решение - одна часть, а вторая – зависит от общины. Мы выделили конкретную школу в южной части города, ее директор Кястутис Шальтис (шяуляйская прогимназия Sandoros – Delfi). Мне кажется, процесс пойдет, хотя не хочу спешить с выводами. Завтра узнаем, но я чувствую, что получится", - сказал мэр.

"Жаль, что выбрано не то направление. Начальная школа - это важно, но есть и выпускные классы. Мы бы хотели охватить выпускные классы. Судьба этих людей тоже очень важна, для них этот год важен", - сказал Висоцкас.

Вице-мэр Паневежиса Лаурас Ягминас сказал Delfi, что пока ни одна школа не захотела участвовать в проекте, но муниципалитет попросил школы опросить родителей. Результат будут во вторник утром.

Ягминас считает, что вряд ли в городе появятся желающие участвовать в проекте, поскольку скоро Пасха и весенние каникулы. По его словам, родители, может и хотели бы, чтобы дети вернулись в школу, но сейчас это сложный процесс, поэтому неясно, получится ли что-то.

Вице-мэр Алитусского района Юргита Шукявичене пока не могла сказать ничего конкретного, поскольку пока опрашивают школьные общины. "В одной школе провели опрос, там согласны 80% родителей, остальные - не согласны, - сказала она.

Вице-мэр Радвилишкского района Миндаугас Паулюкас сказал, что пока у них нет данных опроса школьных общин.

Представитель муниципалитета Шальчининкского района Регина Маркевич сказала, что на прошлой неделе этот вопрос обсудили с директорами школ.

"Сегодня ведут переговоры с родителями детей. Завтра мы должны принять решение, чтобы мобильные пункты приезжали на место, поскольку некоторым жителям сложно доехать до Шальчининкай. Многие семьи живут с пожилыми родителями", - сказала она.

По словам Маркевич, этот проект непростой из-за логистики и других проблем.

"Нам надо договориться о тестировании, как оно будет выглядеть, ведь тесты надо сдавать в мобильном пункте. Непонятно, надо ли везти всех, если семья живет вместе с дедушками и бабушками. Есть вопросы, которые пока без ответа", - сказала она.