Муниципалитет планирует ликвидировать столичный Дом учителей

Планируется прекратить деятельность этого учреждения путем ликвидации. Имущество и деятельность Дома учителей передадут Вильнюсскому центру культуры.

Этот центр станет также администратором костела Св. Екатерины, ранее его администратором был Дом учителей.

Муниципалитет называет ликвидацию юридическим процессом, в ходе которого объединят бюджетное и публичное учреждения с переводом работников в Вильнюсский центр культуры.

По данным муниципалитета, Дом учителей сейчас выполняет в основном функции администратора – у него много помещений, а никакой особой деятельностью учреждение не занимается.