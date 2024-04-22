Минздраву пришлось менять иллюстрацию: на ней оказались надписи на русском языке

На сайте Минздрава 22 апреля появилось сообщение "Подготовлен план по действиям для решения проблемы нехватки врачей".
К сообщению прилагалось фото четырех человек в белых халатах, решительно шагающих по коридору медицинского учреждения.
Если присмотреться, можно увидеть надписи на халатах на русском языке: "Московская больница".
После запроса портала Delfi Минздрав быстро поменял фотографию.
"Сейчас с коллегами выясняю, как поставили такую фотографию. Такого не должно быть", – сказал Багдонас.
Позже он информировал, что иллюстрацию изменили.
"Благодарим за то, что обратили внимание на ошибку", – сказал Багдонас.
Delfi нашел этот снимок в базе данных Pexels.com, которой можно пользоваться бесплатно.
Под фото по-русски написано, что она сделала в России, в Москве, но описание дано на английском языке.