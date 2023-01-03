Минздрав об ограничениях для прибывающих из Китая: мы высказываемся за координированный ответ ЕС

По ее словам, конкретные рекомендации, как координированно реагировать на ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае для всего Европейского союза (ЕС), представители стран Сообщества должны рассмотреть во вторник.

"Ситуация отслеживается очень активно, на прошлой неделе мы провели заседание Комитета ЕС по безопасности здоровья, где все страны представили свои планы относительно ситуации с COVID-19 в Китае. Сегодня у нас снова состоится заседание, на котором планируется подготовить более конкретные рекомендации именно относительно мер реагирования", - во вторник радио LRT сказала Г. Мегелинскене.

Г. Мегелинскене отметила, что нет необходимости в особых мерах в отношении прибывающих из Китая, поскольку иммунизация населения ЕС против COVID-19 "достаточно высока", а системы здравоохранения "достаточно подготовлены" к возможному скачку случаев.

Она сказала, что комитет ЕС рассмотрит такие меры, как обязательное ношение масок, тесты, увеличение объема исследований секвенирования и пр.

После ноябрьских протестов против политики Правительства по борьбе с болезнью Китай снял многие ограничения. С тех пор число заражений увеличилось. Правительство Китая сообщает о 5000 случаев в день, но аналитики говорят, что эти цифры слишком малы, и число случаев за сутки может приближаться к миллиону.

По официальным данным, в декабре в Китае от COVID-19 умерло 13 человек, но британская аналитическая компания "Airfinity", занимающаяся медицинскими данными, в четверг информировала, что число ежедневных смертей от этой болезни в стране, вероятно, может составлять 9000 человек.

По неподтвержденным данным этой страны, только за первые три недели декабря вирусом заразились 248 млн. жителей Китая.

Национальные ограничения на въезд из Китая в Европу ввели Италия, Франция, Испания. Поездки также ограничивают Индия, Япония, Южная Корея, США.