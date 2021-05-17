Вице-министр здравоохранения Ауримас Печкаускас сказал, что после получения информации о самоубийстве врача, Минздрав обратился в Шяуляйскую больницу.

"В первую неделю мы оказывали срочную психологическую помощь. Специалисты помогают руководству больницы панировать шаги. Мы также обратились в больницу для получения дополнительной информации", – сказал Печкаускас.

По его данным, министерство и раньше собирало данные и жалобы работников этой больницы. В 2019 г. поступали жалобы по телефону и письменно. Большая часть жалоб была связана с обеспечением условий труда. Эти сообщения рассматривала Инспекция по труду. В декабре 2020 г. было зафиксировано сообщение, связанное с процессом реорганизации в больнице.

"Когда произошло это происшествие, мы получили как публичные, так и анонимные жалобы в связи с моббингом, условиями труда и реорганизацией в больнице. Все это мы оценим", – сказал Печкаускас.

По данным представителя Минздрава, подозрения представителям администрации пока не предъявлены. Министерство отметило, что пока ведут переговоры со всеми сторонами процесса.

На вопрос журналистов, не планируют ли увольнение руководства больницы, он ответил: "Всем наверное надо понимать, что сейчас нет оснований для увольнения главы больницы, поскольку расследование даже не было начато. Одной из задач рабочей группы было рассмотрение всех обстоятельств с последующим принятием решения. Что касается начатого ССР расследования, то это не препятствие для дальнейшей работы руководства".

Печкаускас сказал, что ему ничего не известно о случаях увольнения руководства больниц из-за моббинга.

На прошлой неделе Литву потрясла информация о самоубийстве молодого врача Шяуляйской больницы. Неделю спустя это происшествие прокомментировал директор больницы Ремигиюс Мажейка. Он сказал, что поступило 5 служебных сообщений о напряжении в центре анестезиологии и интенсивной терапии, где работала покойная.

По его словам, запросы на информацию поступили из полиции и Госинспекции по труду. Сейчас готовят информацию для передачи ответственным органам.

На вопрос, за то была уволена покойная, он сказал, что ее уволили по 58 ст., поскольку своими действиями она нарушила ряд законов и грубо нарушила трудовую дисциплину.

Delfi напоминает, что 9 мая 2021 г. в социальных сетях появилась информация о самоубийстве врача. После этого происшествия заговорили о моббинге в Шяуляйской больнице, где работала покойная.