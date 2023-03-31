Изменения, продлевающие направления с 60 до 180 дней, вступают в силу 1 апреля, т.е. семейный врач уже может их выдавать после оценки хода лечения и потребностей пациента.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис отмечает, что и пациенты, и врачи испытывали неудобства из-за истечения срока действия направлений – в учреждениях первичного звена образовался значительный поток пациентов только из-за перезаписи направлений с истекшим сроком действия.
"Срок действия направлений увеличен с 60 до 180 дней. Это снижает бюрократическую нагрузку на врачей, так как им больше не придется переписывать направления с истекшим сроком действия. Польза для пациентов тоже очевидна – не нужно будет повторно обращаться к семейному врачу, у нас будет меньше визитов в медицинские учреждения только из-за "бумажной волокиты". Это будет способствовать сокращению очередей в медучреждениях и нормализации нагрузки семейных врачей", - говорит министр здравоохранения.
Более длительный срок действия применяется к направлениям семейных врачей на услуги врачей-специалистов, за исключением физиотерапии и реабилитационных услуг, для которых остается 60-дневный срок.
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