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В апреле Литва надеется на "значительное" увеличение партий вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса, сообщила BNS представитель министра здравоохранения Литвы по связям с общественностью Айсте Шукста.
Минздрав Литвы: в апреле ожидается увеличение партий вакцины Pfizer
© Sipa / Scanpix

В апреле, по словам пресс-секретаря Арунаса Дулькиса, можно ожидать рост почти в 40%.

"Если сейчас около 40 тыс., то можно ожидать увеличения почти на 40%", – сказала она BNS. Она подчеркнула, что это предварительные данные, предоставленные производителем.

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Между тем, на следующей неделе планируется партия, которая, по ее словам, должна быть "очень похожей" на полученную в этот понедельник, когда в Литву было доставлено 43,3 тыс. доз этой вакцины.

По данным Министерства здравоохранения, в целом BioNTech и Pfizer до сих пор поставили 343 тыс. доз вакцины.

В Литве также используются вакцины от коронавируса производства Moderna и AstraZeneca. По данным Департамента статистки, в целом в Литву доставлено 503,1 тыс. доз вакцин от коронавируса.

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