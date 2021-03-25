Минздрав Литвы: в апреле ожидается увеличение партий вакцины Pfizer

В апреле, по словам пресс-секретаря Арунаса Дулькиса, можно ожидать рост почти в 40%.
"Если сейчас около 40 тыс., то можно ожидать увеличения почти на 40%", – сказала она BNS. Она подчеркнула, что это предварительные данные, предоставленные производителем.
Между тем, на следующей неделе планируется партия, которая, по ее словам, должна быть "очень похожей" на полученную в этот понедельник, когда в Литву было доставлено 43,3 тыс. доз этой вакцины.
По данным Министерства здравоохранения, в целом BioNTech и Pfizer до сих пор поставили 343 тыс. доз вакцины.
В Литве также используются вакцины от коронавируса производства Moderna и AstraZeneca. По данным Департамента статистки, в целом в Литву доставлено 503,1 тыс. доз вакцин от коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (7)
Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...
Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (53)
Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...
Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (34)
22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...
"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - праздник и задержания (37)
Белорусские власти не дали разрешения на легальное...
Президент Литвы на встрече с Тихановской поздравил белорусов с Днем Воли
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 25 марта, по...