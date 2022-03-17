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С пятницы, 18 марта, в Литве остается в силе рекомендация по управлению потоками людей на мероприятиях, а в кинотеатрах отменяется правило свободного места между людьми, которые пришли порознь, если в зале разрешается есть и пить, сообщает Минздрав.
Минздрав Литвы сообщает о переменах: что изменится с пятницы
© DELFI / Orestas Gurevičius

Напомним, что до сих пор управление потоками на мероприятиях было обязательным, а если зрителей было много – их надо было делить на группы по 500 человек. С 18 марта отказываются от перегородок и стрелок, которые использовали для разделения потоков.

В заведениях общепита отменяется требование обслуживать людей определенного потока.

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В кинотеатрах и клубах, находящихся в закрытых помещениях, с пятницы не требуется оставлять свободные места между людьми, которые пришли порознь, если в зале разрешают есть и пить.

Важно отметить, что посетители мероприятий по-прежнему должны быть в медицинских масках или респираторах, за исключением времени принятия пищи. Исключение касается инвалидов, которые не могут находиться в масках, им требуется носить защитные щитки.

Маски могут не надевать актеры, докладчики, ведущие мероприятий, если соблюдается безопасное расстояние между зрителями, а также спортсмены во время состязаний, люди во время фотосессий, если они проходят в отдельных помещениях.

Эпидемиологи страны призывают жителей не забывать и о других важных рекомендациях: соблюдать безопасную дистанцию, дезинфицировать руки, соблюдать этикет чихания и кашля, ответственно оценивать свое физическое состояние, если вы неважно себя чувствуете - оставайтесь дома.

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