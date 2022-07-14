aA
В Литве растет заболеваемость коронавирусом. Почти все муниципалитеты страны входят в черную зону, значительно выросло число положительных случаев, однако Минздрав предлагает осторожно оценивать статистику. Минздрав указал Delfi, что Литва пока не будет вводить ограничения. Однако жителям предлагают соблюдать рекомендации.
Минздрав Литвы рассказал, какие показатели заболеваемости заставят ввести ограничения: их два
© AFP / Scanpix

Некоторые страны Европы уже ввели ограничения или говорят о возвращении обязательного ношения масок.

Пресс-секретарь Минздрава Юлиянас Галишанскас сказал Delfi, что в Литве это ограничение не обсуждается. "Однако рекомендация надевать маску в местах массового скопления людей действует до сих пор. Это особенно актуально сейчас, когда фиксируется немало новых случаев COVID–19", – сказал он.

Статьи по теме:
Министр: с августа бустерной дозой вакцины смогут прививаться лица старше 60 лет
Коронавирус в Литве: 776 новых случаев и одна смерть

Основные рекомендации Минздрава: маски, соблюдение дистанции, соблюдение личной гигиены, проветривание помещений.

Галишанскас заметил, что несмотря на увеличение количества больных, ситуация в больницах остается стабильной - большинство болеет легкой формой ковида.

"Важно заметить, что сейчас тестируют только пациентов с симптомами, поэтому часть положительных тестов надо оценивать с осторожностью", – сказал он.

Галишанскас подчеркнул, что основными показателями для введения ограничений по-прежнему будет заполненность больниц и реанимаций.

Эксперты говорят о том, что осенью, когда жители будут больше времени проводить в помещениях, ситуация с коронавирусом может измениться драматически.

По данным Минздрава, к осени надо готовиться тем жителям, которые еще не прививались -им рекомендуют сделать прививки.

С учетом того, что большая часть жителей Литвы привилась или переболела, надеются, что осенью ситуация будет лучше, если не появится штамм, вызывающий более сложную форму заболевания.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, осенью 2022 года прогнозируют новую волну коронавируса, поэтому готовят программу вакцинации людей из группы риска.

Планируют одновременную вакцинацию жителей из группы риска вакциной от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Ученые считают, что Covid–19 станет сезонным вирусом, поэтому людям из группы риска будут рекомендовать регулярную вакцинацию.

С августа 2022 года привиться 4 дозой смогут жители старше 80 лет и люди из группы риска. Сейчас 4 дозой могут прививаться люди с хроническими иммунодефицитными состояниями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ВОЗ предупреждает о новой волне ковида: чем отличаются варианты BA.4 и BA.5 и нужно ли их опасаться

Всемирная организация здравоохранения всерьез...

За минувшие сутки в Латвии выявлена почти тысяча новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 908 новых случаев...

Пандемия может вернуться с новой силой: будут ли в Литве вводить жесткие ограничения?

В Литве снова увеличивается число заражений COVID-19....

TOP новостей

Президент Литвы: новые пояснения по транзиту внесут ясность и предотвратят дезинформацию России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что...

Премьер Литвы: ЕК не обязана согласовывать свою позицию со странами, Литва не может блокировать

В среду Еврокомиссия новыми разъяснениями разрешила...

Центр Винницы обстреляли ракетами. Погибли 17 человек, среди них - двое детей

Украинские власти утверждают, что российские ракеты...

Спецэфир Delfi с Расой Юкнявичене о разъяснении Еврокомиссии по транзиту

Еврокомиссия разрешила России перевозить...

На пляже в Паланге – предупреждение: не соблюдающих правила спасатели спасать не обязаны

13 июля в 19.30 ч. на пляже в Паланге вывесили красный флаг,...