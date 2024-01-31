Минздрав Литвы расширит услуги дистанционного консультирования пациентов

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

С целью решения проблемы очередей пациентов на прием к врачам, Министерство здравоохранения сообщает о расширении услуг телемедицины и дистанционных консультаций.

Как указывает министерство, реализация проекта позволит пациентам в несложных случаях консультироваться с семейным врачом, а ему, в свою очередь, – с другим врачом-специалистом, в ряде случаев пациентам не потребуется обращаться в республиканские, университетские больницы или крупные поликлиники для получения консультации.

За счет повышения доступности дистанционных и телемедицинских консультаций планируется создать подсистему электронного здравоохранения (e.sveikata), где можно будет координировать, мониторить и анализировать такие медицинские услуги. Это создаст условия для повышения доступности, качества и эффективности услуг здравоохранения, а также создаст условия для оперативного принятия соответствующих решений.

Планируется, что развитие телемедицины будет реализовано к декабрю 2025 года. Общая сумма инвестиций, финансируемых Евросоюзом, составит 5 млн евро.

Дистанционное консультирование пациентов было запущено в начале 2018 года и получило развитие во время пандемии.

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