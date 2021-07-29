Минздрав Литвы распространил экстренное сообщение о вакцинации

В сообщении благодарят тех, кто привился от COVID-19, а непривитым сообщают, что их вакцина готова.
"Приезжайте в ближайший пункт вакцинации сегодня в любое удобное для вас время и возьмите вакцину. Предъявите документ, удостоверяющий личность", – сказано в сообщении и указана ссылка на сайт www.koronastop.lt/vakcina.
Напомним, что по данным на 28 июля, в стране минимум одной дозой привиты 1 373 557 человек, полностью привиты – 1 221 732 человека.
Минимум одной дозой привиты 55,3% жителей старше 80 лет, 70,1% – 75–79 лет, 72,8% – 70–74 лет и 71,9% – 65–69 лет.
В группе 55–64 лет привиты 62,9% жителей, 45–54 лет – 57,5%, 35–44 лет – 56,1%, 25–34 лет – 48,7%, 16–24 лет – 46,6% жителей.
В группе 12–15 лет 13,8%.
Если считать совершеннолетних жителей, то привиты 58,5% населения.
Всего Литва получила 3 501 625 доз, использовано 2 515 936 доз. Не использовано 985 000 доз.
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