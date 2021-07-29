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Минздрав Литвы распространил экстренное сообщение о вакцинации, вероятно, это часть активной кампании по призыву к вакцинации. 29 июля утром жители получили сообщения на мобильные телефоны с призывом привиться от коронавируса.
Минздрав Литвы распространил экстренное сообщение о вакцинации
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В сообщении благодарят тех, кто привился от COVID-19, а непривитым сообщают, что их вакцина готова.

"Приезжайте в ближайший пункт вакцинации сегодня в любое удобное для вас время и возьмите вакцину. Предъявите документ, удостоверяющий личность", – сказано в сообщении и указана ссылка на сайт www.koronastop.lt/vakcina.

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Напомним, что по данным на 28 июля, в стране минимум одной дозой привиты 1 373 557 человек, полностью привиты – 1 221 732 человека.

Минимум одной дозой привиты 55,3% жителей старше 80 лет, 70,1% – 75–79 лет, 72,8% – 70–74 лет и 71,9% – 65–69 лет.

В группе 55–64 лет привиты 62,9% жителей, 45–54 лет – 57,5%, 35–44 лет – 56,1%, 25–34 лет – 48,7%, 16–24 лет – 46,6% жителей.

В группе 12–15 лет 13,8%.

Если считать совершеннолетних жителей, то привиты 58,5% населения.

Всего Литва получила 3 501 625 доз, использовано 2 515 936 доз. Не использовано 985 000 доз.

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