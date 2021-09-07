"Вчера вечером мы окончательно завершили согласование замечаний к документу и выпустили его. Это означает, что с сегодняшнего дня усиливающую, третью дозу можно регистрироваться как через koronastop.lt, так и по телефону 1808", – подтвердил во вторник утром в интервью радиостанции LRT министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Еще в понедельник он сказал телеканалу LRT, что сама вакцинация третьей дозой начнется в середине сентября.

Дополнительной дозой будут прививаться работники системы здравоохранения, соцработники, люди, работающие в учреждениях опеки, а также жители старше 65 лет. Прививаться можно будет лишь спустя не менее полугода после вакцинации по полной схеме.

Жителей будут прививать вакцинами Pfizer и Moderna.

Ревакцинация населения начинается после проведения научных исследований, показавших, что спустя полгода после прививки от коронавируса количество антител в организме значительно сокращается.

А. Дулькис утверждает, что в перспективе всех жителей, которые могут вакцинироваться, будут ревакцинировать.