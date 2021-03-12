"Литва доверяет экспертам – Европейскому фармагентству и Государственной службе контроля за лекарствами. Они утверждают, что в данный момент нет доказательств вреда вакцины. Мы следим за ситуацией, однако не намерены останавливать вакцинацию этим препаратом, остановлена лишь одна конкретная его партия", – сообщила она BNS в пятницу.

Дания в четверг сообщила, что на две недели останавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca от коронавируса, поскольку у нескольких пациентов после его введения в крови образовались сгустки.

Все же, должностные лица страны обращают внимание, что такое решение является превентивным, поскольку в данный момент не установлена причинно-следственная связь между вакцинами и сгустками.

Подобные решения позднее приняли Норвегия и Исландия.

В свою очередь Италия также сообщила о временной остановке вакцинации препаратом AstraZeneca серии ABV2856, однако это другая партия, не та, по которой приняли решение Австрия, Литва и другие страны ЕС.

Во вторник Минздрав Литвы сообщил, что остановил вакцинацию препаратом AstraZeneca серии ABV5300, получив информацию от австрийских ведомств об опасных побочных действиях.

В данный момент в Литве используются утвержденные Европейским фармагентством вакцины от COVID-19 трех производителей: BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.