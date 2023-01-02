Минздрав: c 1 января повышаются зарплаты медицинских работников

В процессе реализации положений отраслевого коллективного договора Литовской национальной системы здравоохранения (ЛНСЗ) заработная плата работников бюджетных учреждений, входящих в ЛНСЗ, членов профессиональных союзов, подписавших отраслевой коллективный договор, повышается в среднем на 14 проц. (заработная плата после вычета налогов в среднем повысится на 153–165 евро).

Рост средней заработной платы работников общественных медицинских учреждений должен достичь 8 проц. Заработная плата врачей после вычета налогов повышается в среднем на 160–180 евро, заработная плата медсестер – на 85–100 евро, врачей-интернов – примерно на 160 евро, утверждается в пресс-релизе.

"Продолжаем усиливать финансирование здравоохранения и улучшать условия труда наших медицинских работников. Продолжая диалог и взаимодействие с медицинским сообществом, будем четко следовать в данном направлении, чтобы каждый медицинский работник чувствовал себя ценимым, а работа в литовских медицинских учреждениях была привлекательна для высококлассных специалистов", – говорит министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

По данным за январь-октябрь 2022 г. средняя заработная плата врачей общественных медицинских учреждений (данные УВВ указаны без учета дополнительных средств, предназначенных для повышения заработной платы работников, занимающихся организацией и (или) оказанием услуг по надзору за здоровьем лицам, болеющим COVID-19 (инфекцией коронавируса)) до вычета налогов составляла 3487 евро, медсестер – 1806 евро, всех работников 1903 евро, сообщается в пресс-релизе.