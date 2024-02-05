Минздрав: будет действовать новый порядок, кесарево сечение могут делать по желанию роженицы

До сих пор, если для этого не было медицинских показаний, то по желанию роженицы кесарево делали только при определенных условиях – если у пациентки до этого были проблемы во время родов, если были первые роды женщины старшего возраста, если были повышенные риски, включая социальные. Выявление этих показаний и принятие окончательного решения зависела от целого ряда специалистов: в команду входил акушер-гинеколог, неонатолог, медицинский психолог и, в случае необходимости, другие специалисты.
Сейчас команда специалистов не требуется, решение будет приниматься на основе медицинских показаний, общего состояния роженицы и возможных факторов риска.
Услуги, в случае осложнений после кесарева сечения, будут предоставляться на средства Фонда обязательного страхования здоровья.
Как и до сих пор, за кесарево сечение, если оно проводится не по медицинским показаниям, придется платить самой роженице. За счет Фонда обязательного страхования здоровья кесарево сечения оплачивают только тогда, когда операцию проводят по медицинским показаниям, т.е., когда естественные роды представляют угрозу для жизни и здоровья роженицы или плода.
Для того, чтобы обсудить вопрос проведения кесарева сечения не по медицинским причинам, женщина должна обратиться за консультацией к врачу акушеру-гинекологу той больницы, где проводят такие операции, когда срок беременности составит не меньше 22 недель (но и не позднее 37 недели). Врач информирует роженицу о медицинских показаниях такой процедуры, о ходе операции, возможных пользе и рисках, о плюсах и минусах кесарева сечения и естественных родов, о последствиях кесарева для последующих родов и особенностях родов при наличии шрама на матке, а также о последствиях кесарева сечения для роженицы и младенца, возможных осложнениях в будущем.
Возможность выбора типа родов в Литве была узаконена 1 января 2023 года с учетом пожеланий пациенток и для обеспечения права выбора услуг здравоохранения.