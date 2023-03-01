Минобороны: огораживать танк не будут, достаточно военной полиции

"Видите ли, что касается ограждения, мы не хотим придавать экспонату большое значение, тем более что провокаторам эти ограждения не помеха. Если люди хотят провоцировать, они найдут способ", – сказала советник министра.

"А что касается безопасности людей - были установлены таблички "не залезать", но пропали, мы установим новые, и Военная полиция будет следить. Если Военную полицию сменят стрелки, но дальше о безопасности будут заботится стрелки", – заверила Шерайте.

Она сказала, что не знает, когда Военная полиция сменит стрелков.

"Точно не могу сказать, но пока стрелки не сменят, будет дежурить Военная полиция", – сказала Шерайте.

По ее словам, во время ярмарки Казюкаса у танка будет дежурить Военная полиция.

На вопрос, не планирует ли министерство увезти танк из Вильнюса досрочно, Шерайте заверила, что нет.

"Раньше увозить танк пока не планируем", – сказала советник министра.

"Я думаю, стрелки сами решат, сколько людей надо для охраны, как часто они будут сменяться и т.д. Сами оценят ситуацию. Думаю, не нужны для дежурства люди из других ведомств. Одной меры достаточно", – подчеркнула Шерайте.

"Мы могли понять, что провокации будут, в Берлине танк установили напротив российского посольства, там тоже наблюдаются провокации. У меня нет достаточно информации по Латвии и Эстонии, но, думаю, и там провокаций достаточно", – прибавила она.

Напомним, что танк на стоянке около Кафедральной площади стоит с 24 февраля. В воскресенье около танка из-за возложенных гвоздик возникла драка, во вторник танк изрисовали краской.