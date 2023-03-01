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Советник министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса Камиле Шерайте в среду сказала журналистам, что подбитый в Украине российский танк, выставленный на Кафедральной площади в Вильнюсе, сейчас охраняет Военная полиция, потом ее должны сменить члены Литовского союза стрелков. По словам Шерайте, министерство не считает, что танк надо огораживать или вызывать для охраны людей других ведомств.
Минобороны: огораживать танк не будут, достаточно военной полиции
© DELFI / Rinatas Chairulinas

"Видите ли, что касается ограждения, мы не хотим придавать экспонату большое значение, тем более что провокаторам эти ограждения не помеха. Если люди хотят провоцировать, они найдут способ", – сказала советник министра.

"А что касается безопасности людей - были установлены таблички "не залезать", но пропали, мы установим новые, и Военная полиция будет следить. Если Военную полицию сменят стрелки, но дальше о безопасности будут заботится стрелки", – заверила Шерайте.

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Она сказала, что не знает, когда Военная полиция сменит стрелков.

"Точно не могу сказать, но пока стрелки не сменят, будет дежурить Военная полиция", – сказала Шерайте.

По ее словам, во время ярмарки Казюкаса у танка будет дежурить Военная полиция.

На вопрос, не планирует ли министерство увезти танк из Вильнюса досрочно, Шерайте заверила, что нет.

"Раньше увозить танк пока не планируем", – сказала советник министра.

"Я думаю, стрелки сами решат, сколько людей надо для охраны, как часто они будут сменяться и т.д. Сами оценят ситуацию. Думаю, не нужны для дежурства люди из других ведомств. Одной меры достаточно", – подчеркнула Шерайте.

"Мы могли понять, что провокации будут, в Берлине танк установили напротив российского посольства, там тоже наблюдаются провокации. У меня нет достаточно информации по Латвии и Эстонии, но, думаю, и там провокаций достаточно", – прибавила она.

Напомним, что танк на стоянке около Кафедральной площади стоит с 24 февраля. В воскресенье около танка из-за возложенных гвоздик возникла драка, во вторник танк изрисовали краской.

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