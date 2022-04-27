Минобороны: Литва собирается купить у Финляндии патрульные корабли

По сообщению министерства, во время встречи с генеральным директором по закупкам Министерства обороны Финляндии Раймо Ювесьерви вице-министр Литвы Вилюс Семешка обсудил продажу нашей стране патрульных кораблей класса Jahu.

Соглашение об их приобретении должно быть подписано в ближайшее время.

По словам Семешки, эти корабли повысят возможности наблюдения за прибрежными водами Литвы и восполнят пробел в возможностях действовать в Куршском заливе.

Министерства обороны Литвы и Финляндии также обновили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области закупок, который еще больше укрепит и расширит двустороннее сотрудничество в области вооружений и оборонных технологий. Это также облегчит обмен информацией, развитие научных исследований и совместные закупки.

"Литву и Финляндию объединяют различные связи и форматы в оборонной сфере, такие, как Объединенные экспедиционные силы, группы Балтийских стран и Северных стран. Этот меморандум - еще один большой шаг к еще более тесному сотрудничеству и укреплению обороноспособности обеих стран", - цитируется Семешка в сообщении.

Этот меморандум был впервые подписан в 2005 году и действовал до 2015 года. Учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию и необходимость дальнейшего развития сотрудничества, Литва и Финляндия обновили документ о сотрудничестве в области обороны.

По данным министерства, Литва уже сотрудничает с Финляндией в приобретении систем управления. После подписания договора в конце 2016 года в Вооруженных силах Литвы была внедрена ​​и получила развитие система управления боем SitaWare с дополнительными продуктами компании Systematic.

В 2017 году заключен договор с финской компанией Navielektro Ky о модернизации интегрированной системы морского наблюдения и программного обеспечения системы технических средств наблюдения. На этот год запланировано заключение договора о модернизации системы для работы с секретной информацией.