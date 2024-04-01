Минкульт Литвы создает государственное учреждение для управления Национальным концертным залом

Постановление правительства, предусматривающее этот проект, в настоящее время согласовывается с заинтересованными учреждениями и в ближайшее время будет вынесено на утверждение заседания правительства, сообщили BNS в Министерстве культуры.
В этом году планируется создать учреждение.
По данным министерства, когда Национальный концертный зал уже будет построен, акционером этого учреждения станет и Вильнюсское городское самоуправление - это предусмотрено в договоре, подписанном в прошлом году между министерством и самоуправлением.
"В начале деятельности учредителем будет Министерство культуры. Муниципалитет будет участвовать в деятельности учреждения через делегированных лиц в художественный совет учреждения", - говорится в комментарии министерства, переданном BNS.
После завершения строительства здания концертного зала оно будет передано государственному учреждению как материальный актив, принадлежащий государству и муниципалитету.
"Учреждение, как управляющий и оператор комплекса, будет предоставлять профессиональные услуги исполнительского искусства высочайшего качества: организовывать концерты, спектакли и другие мероприятия в Литве и за рубежом, подготавливать исследовательские, образовательные, информационные и рекламные издания, публикации связанные с деятельностью Национального концертного зала, а также займутся их изданием и распространением", - говорится в сообщении министерства.
По ее словам, учреждение также будет подготавливать и реализовывать проекты культурного образования, формировать уникальное направление профессионального исполнительского искусства, представлять классическое и современное профессиональное исполнительское искусство высокой художественной ценности в Литве и за рубежом, развивать общественный спрос на профессиональное исполнительское искусство и обеспечивать его доступность для всех слоев общества страны.
Как сообщили в министерстве, в настоящее время проводится тендер на строительство Национального концертного зала, заявки уточняются. Ожидается, что первоначальные предложения поступят к 31 мая, а подписание контракта планируется к 20 сентября.
Общая площадь комплекса достигнет около 24 тыс. кв. метров. Планируется, что большой концертный зал вместит до 1,6 тысячи зрителей, он будет адаптирован для концертов классической музыки.
Многофункциональный арт-центр будет построен по проекту испанской архитектурной студии Arquivio Architects, победившей в международном архитектурном конкурсе.