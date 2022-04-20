"Основной момент – у нас высок уровень иммунизации. Он высок как во всем обществе, так и среди работающих людей. Среди работников уровень иммунизации составляет больше 90%. Поэтому главное сейчас - мониторинг, отслеживание, выявление мутаций.
И следить - нет ли новых мутаций, это может иметь значение. Следить за другими вирусными заболеваниями. И тогда, если потребуется, осенью принимать определенные решения", – сказал министр.
Дулькис заметил, что на сегодняшний момент режим ЧС "уже не нужен".
"Все инструменты должны быть эффективными, их надо использовать по назначению. У нас даже безо всяких ограничений снижается заболеваемость, число пациентов в больнице, улучшается ситуация в реанимации.
Все показатели демонстрируют, что можно думать о возвращении других услуг. Особенно контактных", – подчеркнул Дулькис.
Министр сказал, что на вопрос, будут ли нужны маски в помещениях учреждений здравоохранения и в общественном транспорте, после упразднения режима ЧС, ответят на пресс-конференции после заседания правительства.
Delfi напоминает, что в среду правительство решает вопрос отмены режима ЧС из-за COVID–19.
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