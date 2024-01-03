Министр внутренних дел о пожаре в Виршулишкес: сотрудники приняли все необходимые меры для спасения жильцов

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

В ответ на появившиеся в публичном пространстве сомнения в том, сделали ли службы все для спасения всех жильцов дома во время пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме в Виршулишкес, министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что сотрудники служб прибыли на место своевременно и приняли все необходимые меры.

"На данный момент я не могу сказать, что сотрудники чего-то не сделали. Думаю, сотрудники приняли все необходимые меры, прибыли вовремя. Но более подробные комментарии, наверняка, сегодня никто не может дать, пока не будет завершено расследование, пока не будут изучены все обстоятельства", – заявила Билотайте журналистам в среду перед заседанием правительства.

Министр подчеркнула, что после взрыва ситуация в многоквартирном доме была сложная.

"Я сама вчера ездила на место, чтобы узнать, как ведется управление силами, какова ситуация, как выглядит сам объект, потому что ситуация действительно выглядела очень сложной, а взрыв был мощным", – подчеркнула Билотайте.

"Сотрудники приняли все меры, прибыли вовремя, чтобы спасти людей. Благодаря профессионализму сотрудников было спасено действительно немало людей, они рисковали жизнью ради спасения людей. И действительно печально, что складываются такие ситуации, когда не удается спасти всех", – сожалела она.

Билотайте также выразила соболезнования родственникам погибших в пожаре.

На сегодняшний день Вильнюсское городское самоуправление оказывает всю помощь и поддержку пострадавшим от пожара. На вопрос, будет ли министерство предпринимать какие-либо действия со своей стороны, Билотайте заверила, что связь со столичными властями сохраняется и в случае необходимости подключится МВД.

"Что касается вопросов помощи и размещения, бытовых вопросов – это организует самоуправление. Сейчас мы обсуждаем с самоуправлением, достаточно ли этого. Если будем видеть, что этого недостаточно – (...), то рассмотрим, какие еще есть возможные меры, что можно было бы сделать со стороны других ведомств", – сказала министр журналистам, пока не уточнив, какая дополнительная помощь может быть оказана.

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