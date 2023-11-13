Министр транспорта Литвы: поездка на поезде Вильнюс-Рига продлится около 4 часов

"Мы планируем, что стартующая в конце декабря поездка на поезде Вильнюс-Рига будет длиться около 4:15 час. Rail Baltica должна сократить саму продолжительность до 1:54 час.", - в воскресенье в своем аккаунте в Facebook написал министр.
Маршрут Вильнюс-Клайпеда должен быть быстрее
Оценивая продолжительность этого маршрута, министр отмечает, что поездка на поезде Вильнюс-Клайпеда также должна быть более быстрой.
"Мы должны добиться того, чтобы продолжительность следования поезда Вильнюс-Клайпеда не превышала продолжительность пути Вильнюс-Рига", - написал он, подчеркнув, что первые шаги уже сделаны.
"Новое европейское высокоскоростное железнодорожное сообщение с Клайпедой признано важным проектом для всей Европы (оставалось только одобрение Европарламента). Двигаясь вперед, в ближайшие годы Литве придется выбирать, где будет проложена эта новая колея", - сказал М. Скуодис.
Министр указал, что есть несколько вариантов места строительства новой колеи. Однако, по его словам, важнейшим показателем, определяющим выбор, должна стать скорость поездки.
"1,5 часа пусть это будут амбиции, но до 2 часов – необходимость", - добавил он.